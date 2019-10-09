SANA: отряды курдов подожгли нефтяные вышки на севере Сирии

Сирийские демократические силы (СДС) на фоне начала военной операции Турции подожгли несколько нефтяных вышек на северо-востоке страны в городе Хасеке. Об этом сообщает SANA.

© Goran Tomasevic

Reuters

«СДС подожгли несколько нефтяных вышек в Хасеке», — отмечает агентство. Как уточняется, это произошло после авиаударов, нанесённых турецкими ВВС. Ранее Турция начала операцию на территории Сирии, о чём заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. По словам главы государства, операция «устранит террористическую угрозу в отношении Турции». 6 октября представитель СДС Мустафа Бали пригрозил Турции «полноценной войной», в случае если Анкара начнёт в Сирии военную операцию.