SANA: отряды курдов подожгли нефтяные вышки на севере Сирии
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- Reuters
«СДС подожгли несколько нефтяных вышек в Хасеке», — отмечает агентство.
Как уточняется, это произошло после авиаударов, нанесённых турецкими ВВС.
Ранее Турция начала операцию на территории Сирии, о чём заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
По словам главы государства, операция «устранит террористическую угрозу в отношении Турции».
6 октября представитель СДС Мустафа Бали пригрозил Турции «полноценной войной», в случае если Анкара начнёт в Сирии военную операцию.