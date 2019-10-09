МИД Турции пригласил послов стран СБ ООН в связи с операцией в Сирии

Короткая ссылка
Министерство иностранных дел Турции пригласило послов всех стран — членов Совета Безопасности ООН для информирования о начатой на севере Сирии операции «Родник мира».
МИД Турции пригласил послов стран СБ ООН в связи с операцией в Сирии
  • Reuters

Об этом рассказал РИА Новости представитель министерства.

«Послы стран, являющихся постоянными членами Совбеза ООН, приглашены в наше министерство для получения информации об операции «Родник мира» в Сирии», — отметил он.

Ранее Турция начала операцию на территории Сирии, о чём заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

По словам главы государства, операция «устранит террористическую угрозу в отношении Турции».

Он отметил, что благодаря операции в Сирии будет создана «зона безопасности», куда вернутся сирийские беженцы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить