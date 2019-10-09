МИД Турции пригласил послов стран СБ ООН в связи с операцией в Сирии

Министерство иностранных дел Турции пригласило послов всех стран — членов Совета Безопасности ООН для информирования о начатой на севере Сирии операции «Родник мира».

Об этом рассказал РИА Новости представитель министерства.

«Послы стран, являющихся постоянными членами Совбеза ООН, приглашены в наше министерство для получения информации об операции «Родник мира» в Сирии», — отметил он.

Ранее Турция начала операцию на территории Сирии, о чём заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

По словам главы государства, операция «устранит террористическую угрозу в отношении Турции».

Он отметил, что благодаря операции в Сирии будет создана «зона безопасности», куда вернутся сирийские беженцы.