МИД Турции пригласил послов стран СБ ООН в связи с операцией в Сирии
- Reuters
Об этом рассказал РИА Новости представитель министерства.
«Послы стран, являющихся постоянными членами Совбеза ООН, приглашены в наше министерство для получения информации об операции «Родник мира» в Сирии», — отметил он.
Ранее Турция начала операцию на территории Сирии, о чём заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
По словам главы государства, операция «устранит террористическую угрозу в отношении Турции».
Он отметил, что благодаря операции в Сирии будет создана «зона безопасности», куда вернутся сирийские беженцы.