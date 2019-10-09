В Совфеде прокомментировали решение депутатов Госдумы приостановить поездки в США

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в беседе с ФАН прокомментировал решение депутатов Госдумы приостановить поездки в США из-за инцидента с допросом члена нижней палаты парламента Инги Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка.

«Полностью поддерживаю решение наших депутатов, они совершенно правы», — заявил сенатор.

По его словам, Россия имеет возможность решать свои и мировые проблемы в других местах.

6 октября стало известно, что сотрудник ФБР в течение часа проводил допрос депутата Госдумы Инги Юмашевой, которая прибыла в США с целью принять участие в форуме «Диалог Форт-Росс».

Ранее Клинцевич в беседе с газетой «Взгляд» заявил, что обе палаты российского парламента изучат произошедшую ситуацию.