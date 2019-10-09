В Совфеде прокомментировали решение депутатов Госдумы приостановить поездки в США
- РИА Новости
«Полностью поддерживаю решение наших депутатов, они совершенно правы», — заявил сенатор.
По его словам, Россия имеет возможность решать свои и мировые проблемы в других местах.
6 октября стало известно, что сотрудник ФБР в течение часа проводил допрос депутата Госдумы Инги Юмашевой, которая прибыла в США с целью принять участие в форуме «Диалог Форт-Росс».
Ранее Клинцевич в беседе с газетой «Взгляд» заявил, что обе палаты российского парламента изучат произошедшую ситуацию.