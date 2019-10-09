Эксперт прокомментировал призыв ЕС укрепить партнёрство с Россией по «Северному измерению»

Заведующий сектором региональных проблем отдела европейских исследований ИМЭМО РАН Константин Воронов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал призыв ЕС укрепить партнёрство с Россией по «Северному измерению».

По словам эксперта, перед европейской администрацией стоит задача что-то пересмотреть в отношениях с Москвой, а что-то — просто улучшить, поэтому данное решение Еврокомиссии нужно рассматривать в этом контексте.

«Поэтому в Евросоюзе сегодня обращаются ко всему спектру отношений с восточным соседом, то есть Россией, и новые европейские власти ведут зондаж на тему возвращения отношений с Москвой хотя бы на уровень 2014 года», — полагает Воронов.

Как добавил эксперт, «Северное измерение» — одно из направлений, требующее в этом контексте внимания ЕС, тем более в свете актуализации арктической темы.

Ранее сообщалось, что на гранты, направленные на совместную работу с Россией, ЕС намерен выделить более €4 млн в 2019—2020 годах.