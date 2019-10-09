В ЕС призвали укрепить партнёрство с Россией по «Северному измерению»

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Укрепление сотрудничества с Россией в рамках «Северного измерения» может поспособствовать расширению взаимодействия с Москвой «в текущем политическом контексте». Об этом говорится в решении Еврокомиссии по выделению финансирования на эту программу в 2019—2020 годах.
В ЕС призвали укрепить партнёрство с Россией по «Северному измерению»
  • © Алексей Витвицкий
  • РИА Новости

«Активизация сотрудничества в рамках «Северного измерения» открывает возможности для расширения взаимодействия с Россией в текущем политическом контексте как для укрепления контактов на уровне рядовых граждан, так и для сотрудничества в ключевых областях, представляющих интерес для ЕС (например, климат, окружающая среда, здравоохранение)», — подчёркивается в документе Еврокомиссии.

«Северное измерение» — это совместная политика ЕС, России, Норвегии и Исландии по развитию сотрудничества. 

Так, в Еврокомиссии заявили о необходимости начать диалог с Россией, а также с Белоруссией по таким направлениям экологического партнёрства, как применение правовых норм в отношении выбросов сажистого углерода, продвижение возобновляемых источников энергии, а также другие аспекты повышения осведомлённости об изменении климата.

Среди приоритетов партнёрства в области общественного здравоохранения и социального благосостояния указываются работа по сокращению распространения инфекционных заболеваний, меры по борьбе со злоупотреблением табаком, алкоголем и наркотиками.

Партнёрство в сфере культуры, в частности, предполагает развитие туризма, молодёжных обменов, улучшение условий деятельности индустрии культуры и творчества.

Согласно документу, «следует подчеркнуть важность этого партнёрства для сотрудничества с Россией».

На гранты, направленные на совместную работу с Россией, ЕС намерен выделить более €4 млн в 2019—2020 годах. 

Ранее Россия продлила соглашение с ЕС о сотрудничестве в области науки.

Подробнее — в материале RT.

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