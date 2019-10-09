Лавров увидел в действиях США в Сирии недоговороспособность Вашингтона

Глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции отметил непоследовательный и противоречивый характер действий США в Сирии. По его словам, они отражают недоговороспособность Вашингтона.

«Я затрудняюсь сказать, что не так с американскими действиями в Сирийской Арабской Республике, но то, что они полны противоречий и отражают недоговороспособность наших американских коллег, — это является уже установленным фактом», — заявил Лавров.

Он подчеркнул, что США уже много раз нарушали свои обещания, в частности «обещание сократить, а в последствии закрыть» территорию сирийского Ат-Танфа, где Вашингтон «фактически создал свою базу».

Также Лавров отметил встревоженность курдов действиями США в Сирии и заявил, что в попытке довести эту точку зрения до американской стороны «серьёзных изменений их непоследовательной и противоречивой политики» на практике не видно.

Ранее Лавров заявил, что процессы, развёрнутые на северо-востоке Сирии при участии американцев за последние два-три года являются прямым нарушением требований резолюции Совета Безопасности ООН об уважении территориальной ценности и суверенитета САР.