Антонов назвал конструктивным диалог России со спецпредставителями США

Посол России в США Анатолий Антонов рассказал в ходе встречи со студентами Миддлберийского института, что Россия ведёт конструктивный диалог со спецпредставителями США.

«У нас очень конструктивный диалог со спецпредставителями США по разным вопросам. У нас конструктивный диалог по Афганистану, по КНДР», — цитирует ТАСС Антонова.

Он отметил, что у России «много проблем с США в том, что касается их политики в отношении Венесуэлы», но при этом, у него конструктивный диалог со спецпредставителем США по Венесуэле Эллиоттом Абрамсом.

«(Помощник президента России. — RT) Владислав Сурков и (бывший спецпредставитель США по Украине. — RT) Курт Волкер вели консультации. Мы подождем, кто заменит Волкера на этой должности, и я уверен, что мы продолжим диалог», — сообщил Антонов.

Ранее бывший посол США в России Джон Хантсман заявил, что США «нужно развивать, а не уменьшать диалог с Россией».