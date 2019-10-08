Хантсман отметил необходимость развития диалога США с Россией

Бывший посол США в России Джон Хантсман в своей статье, опубликованной в газете Wall Street Journal, заявил, что США «нужно развивать, а не уменьшать диалог с Россией».

Хантсман отмечает, что «легко инициировать санкции, но стало политически опасным обсуждать вопрос об их устранении».

Согласно последним подсчётам, как пишет бывший посол, «почти 850 российских физических и юридических лиц находятся под санкциями, и анализ их эффективности практически не проводится».

Он подчёркивает, что «пришло время прекратить молчать и прикрываться, когда речь заходит об отношениях США и России».

«Нашей целью должна стать Россия, которая будет и лучшим партнёром, и более ответственным гражданином мира», — пишет Хантсман.

Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что состояние отношений между США и Россией имеет решающее значение в некоторых странах.