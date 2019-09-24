Рябков оценил влияние разногласий США и России на ситуацию в мире

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Состояние отношений между США и Россией имеет решающее значение в некоторых странах, например, в Сирии, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.
Рябков оценил влияние разногласий США и России на ситуацию в мире
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

«На протяжении ряда лет можно наблюдать, как отсутствие понимания и, прямо скажем, разница задач России и США в Сирии не упрощают, а осложняют ситуацию», — сказал он в интервью RT.

По словам замминистра, договорённости по «деконфликтизации» в отношениях с США при этом показали свою эффективность в сирийском вопросе.

«Москва хотела бы распространить этот опыт на другие регионы. Там, где Россия и НАТО совсем рядом и где необходима деэскалация, нам нужно лучше понимать намерения друг друга в плане военных доктрин и так далее», — считает Рябков.

Другой пример — Афганистан, подчеркнул дипломат, ещё один — денуклеаризация Корейского полуострова.

«И это далеко не весь перечень. Так что при всей своей скромности мы признаём, что многое зависит от развития нашего диалога и отношений с Вашингтоном в широком смысле слова», — подытожил он.

В феврале в МИД России рассказали о плотном контакте Москвы и Вашингтона по Сирии.

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