Антонов: Россия выживет и без СНВ-3

Посол России в США Анатолий Антонов в ходе выступления в Миддлберийском институте международных исследований заявил, что Россия выживет и без СНВ-3.

«Мы выживем и без СНВ-3. Мы ответственная страна, мы предсказуемы. Но в то же время мы найдём ответ на любые попытки подорвать стратегическую стабильность между США и Россией», — цитирует РИА Новости Антонова.

Он отметил, что Россия готова обсуждать тему стратегических наступательных вооружений и с привлечением других стран.

«Мы бы хотели видеть за столом любых многосторонних переговоров Великобританию и Францию», — добавил посол.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что контрпродуктивный подход США в сфере контроля над вооружениями может разрушить архитектуру стратегической стабильности и привести к новой ракетно-ядерной гонке.

Он также отметил, что из-за создаваемой США неопределённости поставлено под угрозу будущее ещё одного соглашения в сфере ядерных вооружений — Договора о дальнейшем сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), срок действия которого истекает в феврале 2021 года.