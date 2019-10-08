Протаранившего на грузовике автомобили в немецком Лимбурге арестовали

Мужчина, протаранивший на грузовике автомобили в немецком городе Лимбург, был помещён под арест.

Об этом сообщает Tagesspiegel со ссылкой на представителя прокуратуры Франкфурта-на-Майне.

Отмечается, что 32-летнего мужчину подозревают в попытке убийства, умышленном нанесении телесных повреждений, а также в опасном вмешательстве в дорожное движение.

Ранее в Лимбурге по меньшей мере 17 человек получили ранения после того, как мужчина на угнанном грузовике протаранил автомобили на светофоре. Полиция задержала подозреваемого.

Позднее СМИ сообщили, что власти Германии рассматривают данный инцидент как террористический акт.