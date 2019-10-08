Власти Германии считают терактом инцидент с грузовиком в Гессене

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Власти Германии рассматривают инцидент в городе Лимбург-ан-дер-Лан (Гессен) с грузовиком, протаранившим восемь автомобилей, как террористический акт, передаёт телеканал ZDF.
Власти Германии считают терактом инцидент с грузовиком в Гессене
  • © Bodo Schackow/dpa
  • globallookpress.com

Сообщается, что в понедельник, 7 октября, преступник угнал грузовик и протаранил им восемь автомобилей. В результате инцидента пострадали девять человек, включая водителя, который впоследствии был арестован полицией.

По словам владельца грузовика, транспортное средство было угнано злоумышленником, когда тот стоял на красном свете светофора. Неизвестный молча вытащил водителя из грузовика, а затем совершил наезд на автомобили.

По предварительным данным, злоумышленнику около 30 лет, он является выходцем из Сирии. 

Расследованием произошедшего занимается генеральная прокуратура Франкфурта.

Ранее в Китае по меньшей мере десять человек погибли после того, как грузовик наехал на толпу пешеходов в городе Сянтань провинции Хунань. 

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