В Британии выставили на продажу не докуренную Черчиллем сигару
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Как сообщает The Daily Telegraph, аукционеры рассчитывают получить за её продажу около $7,3 тыс.
Отмечается, что сигару подобрала билетёр театра. Позднее она написала в резиденцию премьера с просьбой разрешить ей поделиться историей о своей находке.
Из ведомства пришёл ответ, в котором указывалось, что Черчилль «не возражает» против того, чтобы билетёр рассказала о сигаре и о том, кому она принадлежала.
Вместе с сигарой с молотка уйдёт и письмо из канцелярии с подписью от личного секретаря премьер-министра.
В октябре 2017 года в США более чем за $12 тыс. продали сигару Черчилля, которую он не до конца выкурил в парижском аэропорту Ле Бурже.