В Британии выставили на продажу не докуренную Черчиллем сигару

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В Великобритании на торги выставили сигару, которую в 1953 году в лондонском театре «Колизеум» не докурил премьер-министр страны Уинстон Черчилль.
В Британии выставили на продажу не докуренную Черчиллем сигару
  • © Scherl
  • globallookpress.com

Как сообщает The Daily Telegraph, аукционеры рассчитывают получить за её продажу около $7,3 тыс.

Отмечается, что сигару подобрала билетёр театра. Позднее она написала в резиденцию премьера с просьбой разрешить ей поделиться историей о своей находке.

Из ведомства пришёл ответ, в котором указывалось, что Черчилль «не возражает» против того, чтобы билетёр рассказала о сигаре и о том, кому она принадлежала.

Вместе с сигарой с молотка уйдёт и письмо из канцелярии с подписью от личного секретаря премьер-министра.

В октябре 2017 года в США более чем за $12 тыс. продали сигару Черчилля, которую он не до конца выкурил в парижском аэропорту Ле Бурже.

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