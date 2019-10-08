Работу Первого комитета ГА ООН приостановили до 10 октября
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- РИА Новости
Как передаёт ТАСС, Льорентти Солис, являющийся также постпредом Боливии при ООН, предложил начать «общую дискуссию» в Первом комитете «в четверг, 10 октября, ровно в 10 утра (17:00 мск)».
Это предложение приняли без голосования.
Председатель комитета добавил, что обсуждал этот вопрос в ходе консультаций с представителями ряда делегаций.
Ранее российская сторона предложила перенести работу Первого комитета ГА ООН из США с 2020 года.