Работу Первого комитета ГА ООН приостановили до 10 октября

Председатель Первого комитета Генассамблеи ООН по вопросам разоружения Сача Серхио Льорентти Солис сообщил, что работа комитета приостановлена и будет продолжена 10 октября.

Как передаёт ТАСС, Льорентти Солис, являющийся также постпредом Боливии при ООН, предложил начать «общую дискуссию» в Первом комитете «в четверг, 10 октября, ровно в 10 утра (17:00 мск)».

Это предложение приняли без голосования.

Председатель комитета добавил, что обсуждал этот вопрос в ходе консультаций с представителями ряда делегаций.

Ранее российская сторона предложила перенести работу Первого комитета ГА ООН из США с 2020 года.