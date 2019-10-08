Эксперт прокомментировал возможный выход США из Договора по открытому небу

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Директор журнала «Арсенал Отечества», военный эксперт Алексей Леонков в беседе с ФАН прокомментировал заявление председателя комитета палаты представителей США по международным делам Элиота Энгеля, который выразил обеспокоенность сообщениями о возможных планах администрации Дональда Трампа выйти из Договора по открытому небу.
Эксперт прокомментировал возможный выход США из Договора по открытому небу
  • © Владимир Сергеев
  • РИА Новости

«Основная суть этого договора в том, что стороны за счёт использования специальной разведывательной авиации пролетают по определённому маршруту и удостоверяют отсутствие разворачивания вооружённых сил», — сказал Леонков.

Таким образом, отметил эксперт, во время действия документа самолёты пролетали над территорией Европы, США и Россией, а результаты фиксировались. Если договор будет прекращён, то возникает вопрос, как теперь иметь доказательную базу, добавил он.

По его словам, есть спутники-разведчики, но эти данные носят закрытый характер, а договор предоставлял информацию легально и открыто для всех его участников.

Ранее заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк прокомментировал RT возможный выход США из Договора по открытому небу.

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