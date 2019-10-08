Политолог оценил возможный выход США из Договора по открытому небу

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Кирилл Горшенин
Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк прокомментировал RT заявление председателя комитета палаты представителей США по международным делам Элиота Энгеля, который выразил обеспокоенность сообщениями о возможных планах администрации Трампа выйти из Договора по открытому небу.
Политолог оценил возможный выход США из Договора по открытому небу
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Данюк указал на тренд отказа США от международных обязательств.

«Дональд Трамп и его команда пытаются сохранять тренд на выход из всевозможных договоров и обязательств со стороны США, которые касаются военно-политических вопросов. Нынешняя администрация Трампа преследует свои цели, она пытается всячески продемонстрировать, что Америка не должна ограничивать свой военный потенциал, свои возможности различными договорённостями. Выход из этого Договора более чем возможен», — заявил Данюк.

Политолог подчеркнул разрушительный характер денонсации международных договорённостей.

«Другое дело, что это может носить деструктивный характер, потому что в этом случае (с увеличением оборонных расходов и всевозможных военных инфраструктур по всему миру) может привести к ещё большей эскалации международных конфликтов», — добавил эксперт.

Выход из этого договора, по словам Данюка, подтвердит намерение США попытаться стать «гегемоном» военной сферы.

Ранее Энгель назвал «опрометчивым действием» потенциальный выход США из Договора по открытому небу, так как он даёт возможность США и их «союзникам и партнёрам в Европе следить за военными перемещениями в России».

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