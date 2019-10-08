В Союзе потребителей оценили вероятность исчезновения крафтового пива

Председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ прокомментировал RT заявление Росстандарта о том, что в России могут прекратить производство крафтового пива.

Шелищ объяснил, что крафтовое пиво — скорее рекламный образ для привлечения потребителей.

«Крафтовое пиво как понятие никогда не было закреплено в законодательстве. Это народное, разговорное понятие, хотя его активно используют в рекламе. Крафтовое пиво воспринимается как более привлекательное, как некий кустарный продукт по отношению к продукции массового производства», — напомнил эксперт.

Он подчеркнул соответствие крафтового пива установленным техническим требованиям, предъявляемым к пивной продукции.

«Никаких запретов на производство того, что сегодня называют крафтовым пивом, быть не может в принципе, потому что главное, что эта продукция соответствует тому определению пива, которое дано в техническом регламенте... Крафтовое пиво регламентировано как пиво, если в нём будет больше 20% чего-то кроме пивного солода, то оно не будет пивом», — заявил Шелищ.

Специалист, однако, не исключил возможность запрета тех напитков, которые могут назвать крафтовым пивом, но которые по техническим параметрам не соответствуют требованиям, предъявляемым к пивной продукции .

Ранее в Росстандарте заявили, что производство крафтового пива в России может прекратиться, когда с 2021 года в силу вступит новый регламент Евразийского экономического союза о безопасности алкогольной продукции.

Кроме того, в ведомстве отмечали, что, согласно действующим ГОСТам, в России предусмотрено изготовление пшеничного, светлого и тёмного пива, однако введение единого стандарта по изготовлению крафтового пива не планируется.

Как указывали в Росстандарте, «учитывая разные подходы к изготовлению крафтового пива, на данный продукт не может быть разработан общий ГОСТ, так как продукция имеет разные технологии и разные рецептуры, а также разные ингредиенты и компоненты, разные вкусы и разные цвета».