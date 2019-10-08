Китай выразил протест США в связи с санкциями из-за уйгурского вопроса
- Reuters
По его словам, введённые Вашингтоном ограничительные меры серьёзно нарушают основные нормы международных отношений.
«Это является вмешательством во внутренние дела КНР и наносит ущерб интересам Китая, мы осуждаем это и выражаем американской стороне решительный протест», — цитирует дипломата РИА Новости.
Ранее Минторг США сообщил, что вносит 28 китайских организаций в чёрный список из-за «нарушения прав» уйгурского населения.