Китай выразил протест США в связи с санкциями из-за уйгурского вопроса

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Китай выразил протест Соединённым Штатам в связи с санкциями в отношении 28 китайских компаний из-за уйгурского вопроса, заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
Китай выразил протест США в связи с санкциями из-за уйгурского вопроса
  • Reuters

По его словам, введённые Вашингтоном ограничительные меры серьёзно нарушают основные нормы международных отношений.

«Это является вмешательством во внутренние дела КНР и наносит ущерб интересам Китая, мы осуждаем это и выражаем американской стороне решительный протест», — цитирует дипломата РИА Новости.

Ранее Минторг США сообщил, что вносит 28 китайских организаций в чёрный список из-за «нарушения прав» уйгурского населения. 

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