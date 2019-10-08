Трамп заявил о разработке США «невероятных новых вооружений»

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США разрабатывают «невероятные новые вооружения».

«Мы сейчас разрабатываем невероятные новые вооружения. У нас есть такие вооружения, которые никто даже не может себе представить», — цитирует ТАСС Трампа.

Он заявил, что США строят подводные лодки, «о которых даже никто не может подумать».

При этом он выразил надежду на то, что Вашингтону «никогда не придётся их использовать».

Ранее Трамп сообщил о проведении полной модернизации ядерных сил США. По его словам, на вооружение было принято новейшее оборудование.