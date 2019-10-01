Трамп сообщил о полной модернизации ядерных сил США

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Американский лидер Дональд Трамп сообщил о проведении полной модернизации ядерных сил США. По его словам, на вооружение было принято новейшее оборудование.

«Вооружённые силы Америки стали ещё более мощными, чем когда-либо, и становятся всё сильнее. У нас есть оружие, которое, молю Бога, нам никогда не придётся использовать. Наши ядерные силы были полностью модернизированы — что-то совершенно новое, а что-то было обновлено», — приводит ТАСС его слова.

Кроме того, Трамп сказал, что США располагают новейшим оборудованием, «о котором никто никогда даже и не слышал».

Ранее американский лидер заявил, что у США был дефицит боеприпасов в начале его президентства.

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