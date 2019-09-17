Трамп рассказал о дефиците боеприпасов в США в начале своего срока

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что у США был дефицит боеприпасов в начале его президентства.

Соответствующее заявление он сделал во время выступления перед своими сторонниками в американском штате Нью-Мексико.

По его словам, об этом ему сказал Джеймс Мэттис, который был в тот момент министром обороны страны.

«Он мне это сказал, потому что мы находились в определённой ситуации с одной страной (я не буду говорить, с какой), у нас, возможно, мог быть конфликт», — цитирует Трампа ТАСС.

Глава США добавил, что Мэттис якобы призывал его оттянуть начало конфликта с неназванной страной, чтобы разобраться с данной ситуацией.

В мае сообщалось, что Соединённые Штаты намерены увеличить число боевых кораблей ВМС до 355.