Трамп рассказал о дефиците боеприпасов в США в начале своего срока
- Reuters
Соответствующее заявление он сделал во время выступления перед своими сторонниками в американском штате Нью-Мексико.
По его словам, об этом ему сказал Джеймс Мэттис, который был в тот момент министром обороны страны.
«Он мне это сказал, потому что мы находились в определённой ситуации с одной страной (я не буду говорить, с какой), у нас, возможно, мог быть конфликт», — цитирует Трампа ТАСС.
Глава США добавил, что Мэттис якобы призывал его оттянуть начало конфликта с неназванной страной, чтобы разобраться с данной ситуацией.
В мае сообщалось, что Соединённые Штаты намерены увеличить число боевых кораблей ВМС до 355.