Трамп рассказал о дефиците боеприпасов в США в начале своего срока

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Американский лидер Дональд Трамп заявил, что у США был дефицит боеприпасов в начале его президентства.
Трамп рассказал о дефиците боеприпасов в США в начале своего срока
  • Reuters

Соответствующее заявление он сделал во время выступления перед своими сторонниками в американском штате Нью-Мексико.

По его словам, об этом ему сказал Джеймс Мэттис, который был в тот момент министром обороны страны.

«Он мне это сказал, потому что мы находились в определённой ситуации с одной страной (я не буду говорить, с какой), у нас, возможно, мог быть конфликт», — цитирует Трампа ТАСС.

Глава США добавил, что Мэттис якобы призывал его оттянуть начало конфликта с неназванной страной, чтобы разобраться с данной ситуацией.

В мае сообщалось, что Соединённые Штаты намерены увеличить число боевых кораблей ВМС до 355.

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