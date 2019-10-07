Захарова оценила слова Трампа о возможности разрушить экономику Турции

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента США Дональда Трампа, заявившего, что он способен разрушить экономику Турции.

«Первый президент США, который не стесняется называть своими словами вещи, которые делали его предшественники», — написала Захарова на своей странице в Facebook.

Ранее Трамп в Twitter пригрозил «уничтожить и полностью стереть с лица земли» экономику Турции, если он «по своей великой и непревзойдённой мудрости» расценит действия Анкары выходящими за рамки.

5 октября турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна может начать военную операцию на севере Сирии в ближайшие дни. 

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