Захарова оценила слова Трампа о возможности разрушить экономику Турции
«Первый президент США, который не стесняется называть своими словами вещи, которые делали его предшественники», — написала Захарова на своей странице в Facebook.
Ранее Трамп в Twitter пригрозил «уничтожить и полностью стереть с лица земли» экономику Турции, если он «по своей великой и непревзойдённой мудрости» расценит действия Анкары выходящими за рамки.
5 октября турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна может начать военную операцию на севере Сирии в ближайшие дни.