Волкер покинул пост исполнительного директора Института Маккейна

Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер покидает пост исполнительного директора Института имени Джона Маккейна при Университете штата Аризона.

«Сегодня я проинформировал президента Университета штата Аризона Майкла Кроу и Синди Маккейн о том, что, как мне кажется, сложившееся в последнее время внимание СМИ к моей работе на посту спецпредставителя США по Украине может стать фактором, отвлекающим от достижений и продолжающегося развития института, поэтому я покидаю пост исполнительного директора Института имени Джона Маккейна», — приводит ТАСС слова заявления Волкера.

28 сентября CNN со ссылкой на три знакомых с ситуацией источника сообщил о том, что специальный представитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку.

Также сообщалось, что Волкер и бывший американский посол в Киеве Мэри Йованович дадут показания в конгрессе по делу вокруг телефонного разговора лидеров США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.