Пхеньян поддерживает политику Путина по защите суверенитета России

Директор департамента информации МИД КНДР Чо Ён Сам заявил, что Северная Корея поддерживает политику российского президента Владимира Путина, направленную на обеспечение суверенитета России и поддержание экономической стабильности в стране вопреки давлению Запада.

«Мы поддерживаем политику президента Путина, которая направлена на обеспечение суверенитета страны и сохранение общественно-политической и экономической стабильности, несмотря на давление и санкции со стороны США и Запада», — приводит ТАСС его слова.

Ранее посол России в КНДР Александр Мацегора заявил, что после состоявшегося в апреле во Владивостоке саммита лидеров двух стран, Владимира Путина и Ким Чен Ына, политический контакт между государствами заметно активизировался.