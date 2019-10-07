Пхеньян поддерживает политику Путина по защите суверенитета России

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Директор департамента информации МИД КНДР Чо Ён Сам заявил, что Северная Корея поддерживает политику российского президента Владимира Путина, направленную на обеспечение суверенитета России и поддержание экономической стабильности в стране вопреки давлению Запада.
Пхеньян поддерживает политику Путина по защите суверенитета России
  • © Алексей Никольский
  • РИА Новости

«Мы поддерживаем политику президента Путина, которая направлена на обеспечение суверенитета страны и сохранение общественно-политической и экономической стабильности, несмотря на давление и санкции со стороны США и Запада», — приводит ТАСС его слова.

Ранее посол России в КНДР Александр Мацегора заявил, что после состоявшегося в апреле во Владивостоке саммита лидеров двух стран, Владимира Путина и Ким Чен Ына, политический контакт между государствами заметно активизировался.

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