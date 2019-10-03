Посол России отметил активизацию политического контакта с КНДР

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Посол России в КНДР Александр Мацегора в интервью «Российской газете» заявил, что после состоявшегося в апреле во Владивостоке саммита лидеров стран Владимира Путина и Ким Чен Ына политический контакт между государствами заметно активизировался.

«Есть такая расхожая фраза: «Это событие придало импульс развитию двусторонних отношений». По поводу владивостокского саммита действительно можно её использовать... Политический контакт между Россией и КНДР после Владивостока заметно активизировался», — отметил российский посол.

При этом, по его словам, в Северной Корее назвали этот саммит «историческим событием в двусторонних отношениях».

Мацегора также напомнил, что за последние месяцы состоялось несколько визитов на высоком уровне с обеих сторон.

«Планируется ещё целый ряд аналогичных мероприятий, среди которых я выделил бы предстоящую поездку в Москву нового Председателя Верховного Народного Собрания КНДР Пак Тхэ Сона», — добавил он.

В июле в КНДР выпустили марки в честь встречи Путина и Ким Чен Ына во Владивостоке.

24—26 апреля Ким Чен Ын совершил официальный визит в Россию, в рамках которого состоялись его переговоры с Путиным.

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