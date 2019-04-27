Ким Чен Ын вернулся в Пхеньян

Короткая ссылка
Лидер КНДР Ким Чен Ын на спецпоезде прибыл на вокзал Пхеньяна после завершения визита в Россию. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Товарищ Ким Чен Ын успешно завершил визит в Россию и возвратился на родину», — указывается в сообщении.  

Как отмечает агентство, люди с ликованием встречали лидера КНДР, так как «он совершил бессмертные заслуги во внешнеполитической деятельности для защиты мира и стабильности на Корейском полуострове».

26 апреля северокорейский лидер Ким Чен Ын покинул Владивосток после прощальной церемонии, которая прошла на привокзальной площади города.

Ким Чен Ын 24-26 апреля нанёс официальный визит в Россию, во время которого состоялись его переговоры с президентом Владимиром Путиным.

Подробнее о переговорах во Владивостоке — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить