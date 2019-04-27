Ким Чен Ын вернулся в Пхеньян

Лидер КНДР Ким Чен Ын на спецпоезде прибыл на вокзал Пхеньяна после завершения визита в Россию. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Товарищ Ким Чен Ын успешно завершил визит в Россию и возвратился на родину», — указывается в сообщении.

Как отмечает агентство, люди с ликованием встречали лидера КНДР, так как «он совершил бессмертные заслуги во внешнеполитической деятельности для защиты мира и стабильности на Корейском полуострове».

26 апреля северокорейский лидер Ким Чен Ын покинул Владивосток после прощальной церемонии, которая прошла на привокзальной площади города.

Ким Чен Ын 24-26 апреля нанёс официальный визит в Россию, во время которого состоялись его переговоры с президентом Владимиром Путиным.

Подробнее о переговорах во Владивостоке — в материале RT.