Президент Австрии поручил Курцу сформировать новое правительство

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Себастьян Курц, лидер победившей на досрочных парламентских выборах Австрийской народной партии (АНП), получил от президента Александра Ван дер Беллена мандат на формирование нового правительства.
Президент Австрии поручил Курцу сформировать новое правительство
  • Reuters

«Я понял, что Австрийская народная партия может создать правительство, которое будет опираться на большинство в парламенте. Поэтому я поручаю вам, председатель партии Курц, как лидеру победившей партии, подготовить предложения по формированию нового федерального правительства», — приводит ТАСС его слова.

Ранее стало известно, что консервативная АНП победила на досрочных выборах в Национальный совет Австрии с 37,5% голосов.

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