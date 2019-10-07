Президент Австрии поручил Курцу сформировать новое правительство
- Reuters
«Я понял, что Австрийская народная партия может создать правительство, которое будет опираться на большинство в парламенте. Поэтому я поручаю вам, председатель партии Курц, как лидеру победившей партии, подготовить предложения по формированию нового федерального правительства», — приводит ТАСС его слова.
Ранее стало известно, что консервативная АНП победила на досрочных выборах в Национальный совет Австрии с 37,5% голосов.