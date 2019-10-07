Возможный преемник Могерини назвал планы по работе с Украиной и США
- РИА Новости
Об этом он заявил во время слушаний в комитете Европарламента по иностранным делам.
«Позвольте сначала подчеркнуть свои намерения заниматься процессами реформ и интеграции в регионе Западных Балкан, поддерживать демократию и территориальную целостность Украины, заниматься вызовами на наших южных границах», — сказал он.
Боррель также обозначил среди приоритетов работу с Азией и Африкой, а также «перезагрузку трансатлантических отношений» и поддержку сотрудничества с США.
В случае утверждения в ЕП новый глава дипломатии ЕС должен приступить к исполнению обязанностей с 1 ноября.
Ранее представитель дипслужбы Евросоюза Майя Косьянчич назвала объём помощи Украине от ЕС беспрецедентным.