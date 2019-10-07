Возможный преемник Могерини назвал планы по работе с Украиной и США

Короткая ссылка
Возможный преемник Федерики Могерини на посту главы дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель назвал своими приоритетами работу над безопасностью Украины и перезагрузку трансатлантических отношений.
Возможный преемник Могерини назвал планы по работе с Украиной и США
  • РИА Новости

Об этом он заявил во время слушаний в комитете Европарламента по иностранным делам.

«Позвольте сначала подчеркнуть свои намерения заниматься процессами реформ и интеграции в регионе Западных Балкан, поддерживать демократию и территориальную целостность Украины, заниматься вызовами на наших южных границах», — сказал он.

Боррель также обозначил среди приоритетов работу с Азией и Африкой, а также «перезагрузку трансатлантических отношений» и поддержку сотрудничества с США.

В случае утверждения в ЕП новый глава дипломатии ЕС должен приступить к исполнению обязанностей с 1 ноября.

Ранее представитель дипслужбы Евросоюза Майя Косьянчич назвала объём помощи Украине от ЕС беспрецедентным.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить