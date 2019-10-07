Дни Ростовской области состоятся в Японии в 2020 году

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Дни Ростовской области планируется провести в Японии в 2020 году, сообщает Rostovgazeta.ru со ссылкой на сайт регионального правительства.
Дни Ростовской области состоятся в Японии в 2020 году
  • Вид на Ростов-на Дону. Архивное фото / © Илья Питалев
  • РИА Новости

Об этом стало известно на встрече чрезвычайного и полномочного посла Японии в России Тоёхисы Кодзуки с главой области Василием Голубевым.

Внешнеторговый оборот между регионом и страной в 2019 году вырос на 56%. В ноябре ожидается визит японских бизнесменов, заинтересованных в строительстве российско-японского медицинского центра в Ростове-на-Дону.

Стороны также планируют укреплять сотрудничество в области экологии, туризма и спорта.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что в Санкт-Петербурге обсудили сотрудничество на уровне муниципалитетов стран БРИКС.

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