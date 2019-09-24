В Петербурге обсудили сотрудничество на уровне муниципалитетов стран БРИКС

На Международном муниципальном форуме БРИКС в Санкт-Петербурге обсудили развитие сотрудничества, сообщает «ПолитЭксперт».

В частности, мэр бразильского Сан-Себастьяна Фелипе Аугусто предложил привлекать инвестиции в утилизацию мусора, развитие «умных» городов, цифровизацию, туризм и зелёную экономику.

Со своей стороны президент Китайско-русской ассоциации молодых предпринимателей Чжан Цзэхуа выступил за то, чтобы сосредоточиться на развитии молодёжных бизнес-инициатив. Он рассказал, что в 2018 году в рамках ассоциации появилось свыше 100 тыс. новых компаний.

«Мы хотим поддержку от муниципалитетов для развития этих стартапов, чтобы стать мостом между предпринимателями и государством. У нас уже есть хорошая налоговая поддержка в некоторых городах Китая», — добавил он.

В свою очередь, генконсул Индии в Санкт-Петербурге Дипак Миглани выразил уверенность, что в центре муниципальной повестки БРИКС должны стоять инвестиции.

«Мы хотим задавать тон. Для этого планируем выпустить муниципальные облигации. Это краеугольный камень решения проблем. БРИКС должен сфокусироваться на их запуске», — сказал он.

Миглани также призвал развивать цифровые платежи внутри БРИКС для упрощения денежного оборота.

По итогам пленарного заседания было выделено пять главных направлений, по которым муниципалитеты «пятёрки» хотели бы сотрудничать. Это большие и малые инвестиции, муниципальная экономика и развитие стартапов, молодёжное предпринимательство, экология, проблемы ТКО и поиск путей решения, развитие туризма.

Ранее Mkset.ru сообщал, что Форум малого и среднего бизнеса регионов стран — участниц ШОС и БРИКС пройдёт 26—27 сентября в Уфе.