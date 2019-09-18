Форум малого бизнеса регионов стран — участниц ШОС и БРИКС пройдёт 26—27 сентября в Уфе

Форум малого и среднего бизнеса регионов стран — участниц ШОС и БРИКС пройдёт 26—27 сентября в Уфе, сообщает Mkset.ru.

Ожидается около 2,5 тыс. участников из 30 стран, в том числе представители ЮНИДО и ЮНЕСКО.

По словам организаторов, будет создан рейтинг малого и среднего предпринимательства в регионах.

Как считает вице-президент «Деловой России» Рустам Муратов, это необходимо для того, чтобы более полно продвигать поддержку индивидуальной предпринимательской инициативы.

Также должна быть подписана международная хартия защиты бизнеса.

Ранее, как сообщал Newinform, власти Санкт-Петербурга заявили о необходимости поддержки малого бизнеса.