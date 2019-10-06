Делегации КНДР и США покинули Швецию после переговоров

Американская и северокорейская делегации покинули Швецию после переговоров, которые прошли в Стокгольме и, как отметили в КНДР, завершились провалом.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на шведский МИД.

«Мы можем подтвердить, что обе делегации покинули Швецию. В остальном мы не даём каких-либо комментариев», — сказал представитель внешнеполитического ведомства Бустер Миров Эмитслёф.

Ранее посол по особым поручениям МИД КНДР Ким Мён Гиль заявил о провале рабочих переговоров с США, которые проходили в Швеции.

Затем в Госдепе прокомментировали это заявление, отметив, что оно не отражает содержание или дух дискуссии «продолжительностью восемь с половиной часов».