Делегации КНДР и США покинули Швецию после переговоров
- Reuters
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на шведский МИД.
«Мы можем подтвердить, что обе делегации покинули Швецию. В остальном мы не даём каких-либо комментариев», — сказал представитель внешнеполитического ведомства Бустер Миров Эмитслёф.
Ранее посол по особым поручениям МИД КНДР Ким Мён Гиль заявил о провале рабочих переговоров с США, которые проходили в Швеции.
Затем в Госдепе прокомментировали это заявление, отметив, что оно не отражает содержание или дух дискуссии «продолжительностью восемь с половиной часов».