Делегации КНДР и США покинули Швецию после переговоров

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Американская и северокорейская делегации покинули Швецию после переговоров, которые прошли в Стокгольме и, как отметили в КНДР, завершились провалом.
Делегации КНДР и США покинули Швецию после переговоров
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на шведский МИД.

«Мы можем подтвердить, что обе делегации покинули Швецию. В остальном мы не даём каких-либо комментариев», — сказал представитель внешнеполитического ведомства Бустер Миров Эмитслёф.

Ранее посол по особым поручениям МИД КНДР Ким Мён Гиль заявил о провале рабочих переговоров с США, которые проходили в Швеции. 

Затем в Госдепе прокомментировали это заявление, отметив, что оно не отражает содержание или дух дискуссии «продолжительностью восемь с половиной часов».

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