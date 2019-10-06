Полиция допускает наличие второго стрелка в Канзас-Сити

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Полиция Канзас-Сити допускает наличие второго стрелка, который мог быть причастен к убийству четырёх человек в баре города.
Полиция допускает наличие второго стрелка в Канзас-Сити
  • © Mark Reinstein/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Как сообщает CNN со ссылкой на полицию, «возможно, двое подозреваемых» вошли в бар и открыли стрельбу.

По мнению следователей, преступление не имеет ничего общего с расизмом.

Также полицейские полагают, что во время расстрела посетителей заведения использовался пистолет. Об этом свидетельствуют гильзы, оставленные на месте преступления.

Ранее четыре человека погибли в результате стрельбы в американском штате Канзас в городе Канзас-Сити. По предварительным данным, злоумышленник вошёл в бар и начал стрелять.

Нападение было совершено в одном из частных баров города. В настоящее время напавший находится в бегах.

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