Полиция допускает наличие второго стрелка в Канзас-Сити
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Как сообщает CNN со ссылкой на полицию, «возможно, двое подозреваемых» вошли в бар и открыли стрельбу.
По мнению следователей, преступление не имеет ничего общего с расизмом.
Также полицейские полагают, что во время расстрела посетителей заведения использовался пистолет. Об этом свидетельствуют гильзы, оставленные на месте преступления.
Ранее четыре человека погибли в результате стрельбы в американском штате Канзас в городе Канзас-Сити. По предварительным данным, злоумышленник вошёл в бар и начал стрелять.
Нападение было совершено в одном из частных баров города. В настоящее время напавший находится в бегах.