Глава КСИР предрёк «крах американской державы»

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Отсутствие у США стратегии шаг за шагом приведёт к краху этой страны, заявил командующий Корпусом стражей Исламской революции Хоссейн Салами.
Глава КСИР предрёк «крах американской державы»
  • Reuters

По его словам, «за американской философией стоит тираническая натура».

«Отсутствие стратегии у держав — это начало их постепенной смерти, и это начало происходит в Америке», — цитирует Салами Mehr.

Глава КСИР добавил, что философия Ирана заключается в защите ущемлённых с риском для собственной безопасности.

«И эта философия победоносна», — подчеркнул он.

Ранее американский госсекретарь Майк Помпео во время конференции в Нью-Йорке заявил, что США намерены отсечь КСИР от иранской экономики и участия во внешнеэкономической деятельности.

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