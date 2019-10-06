Глава КСИР предрёк «крах американской державы»

Отсутствие у США стратегии шаг за шагом приведёт к краху этой страны, заявил командующий Корпусом стражей Исламской революции Хоссейн Салами.

По его словам, «за американской философией стоит тираническая натура».

«Отсутствие стратегии у держав — это начало их постепенной смерти, и это начало происходит в Америке», — цитирует Салами Mehr.

Глава КСИР добавил, что философия Ирана заключается в защите ущемлённых с риском для собственной безопасности.

«И эта философия победоносна», — подчеркнул он.

Ранее американский госсекретарь Майк Помпео во время конференции в Нью-Йорке заявил, что США намерены отсечь КСИР от иранской экономики и участия во внешнеэкономической деятельности.