Глава КСИР предрёк «крах американской державы»
- Reuters
По его словам, «за американской философией стоит тираническая натура».
«Отсутствие стратегии у держав — это начало их постепенной смерти, и это начало происходит в Америке», — цитирует Салами Mehr.
Глава КСИР добавил, что философия Ирана заключается в защите ущемлённых с риском для собственной безопасности.
«И эта философия победоносна», — подчеркнул он.
Ранее американский госсекретарь Майк Помпео во время конференции в Нью-Йорке заявил, что США намерены отсечь КСИР от иранской экономики и участия во внешнеэкономической деятельности.