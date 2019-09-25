Помпео заявил о планах США «отсечь» КСИР от иранской экономики

США намерены отсечь Корпус стражей Исламской революции от иранской экономики и участия во внешнеэкономической деятельности, заявил американский госсекретарь Майк Помпео во время конференции в Нью-Йорке.

«Прежде всего, мы предпринимаем новые действия, чтобы отсечь КСИР от иранской экономики. Соединённые Штаты активизируют усилия, направленные на то, чтобы глубже знакомить (другие. — RT) страны и компании с рисками, которыми сопровождается ведение дел со структурами КСИР», — цитирует его ТАСС.

Помпео пообещал наказывать государства и фирмы, «если они будут упорствовать и бросать вызов предупреждениям».

Ранее Помпео заявил, что хочет мирного решения конфликта Соединённых Штатов с Ираном.