Помпео заявил о планах США «отсечь» КСИР от иранской экономики

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США намерены отсечь Корпус стражей Исламской революции от иранской экономики и участия во внешнеэкономической деятельности, заявил американский госсекретарь Майк Помпео во время конференции в Нью-Йорке.
Помпео заявил о планах США «отсечь» КСИР от иранской экономики
  • Reuters

«Прежде всего, мы предпринимаем новые действия, чтобы отсечь КСИР от иранской экономики. Соединённые Штаты активизируют усилия, направленные на то, чтобы глубже знакомить (другие. — RT) страны и компании с рисками, которыми сопровождается ведение дел со структурами КСИР», — цитирует его ТАСС.

Помпео пообещал наказывать государства и фирмы, «если они будут упорствовать и бросать вызов предупреждениям».

Ранее Помпео заявил, что хочет мирного решения конфликта Соединённых Штатов с Ираном.

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