Слуцкий назвал противоправными действия ФБР в отношении Юмашевой

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал провокацией неслыханной наглости задержание и допрос ФБР депутата Госдумы Инги Юмашевой, которая прибыла в США для участия в форуме «Диалог Форт-Росс».

«Задержание и допрос ФБР депутата Государственной думы Инги Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка — неслыханной наглости провокация. США, развязав дипломатическую войну ещё в 2016 году, продолжают действовать низко и подло, против всех правил», — написал депутат в своём Telegram-канале.

По его словам, Юмашева является членом комитета по международным делам и имеет дипломатический паспорт.

«В силу этого я расцениваю часовое задержание Юмашевой сотрудниками ФБР как абсолютно противоправное», — заявил Слуцкий, отметив, что российская сторона ожидает объяснения со стороны американских властей.

Ранее стало известно, что сотрудник ФБР допросил в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы Юмашеву, которая прибыла в США для участия в форуме «Диалог Форт-Росс».

Как отметили в посольстве России, Юмашевой предложили «встретиться с сотрудником ФБР в другой, неформальной обстановке и продолжить это общение».

После произошедшего российское дипведомство направило в Госдепартамент ноту протеста. Сама депутат отказалась комментировать допрос, по её словам, ситуацией занимаются российские дипломаты.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал ситуацию циничной провокацией, а также отметил, что действия спецслужб США заслуживают осуждения.