В ФРГ опасаются повторения миграционного кризиса

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Глава МВД Германии Хорст Зеехофер предупредил о возможном повторении миграционного кризиса 2015 года в странах Евросоюза. Об этом он сообщил в интервью изданию Bild.
В ФРГ опасаются повторения миграционного кризиса
  • РИА Новости

«Если Евросоюз не имеет сил, чтобы решить проблему (притока мигрантов в страны ЕС. — RT), тогда мы столкнёмся с тем, что мы пережили в 2015 году», — говорится в сообщении.

Зеехофер назвал миграционный кризис 2015 года «потерей контроля».

Издание приводит цифры отделения Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, в соответствии с которыми на территорию Греции до середины сентября въехали 36 582 мигранта. Большинство из них родом из Пакистана и Афганистана.

В сентябре Европол сообщил, что европейские правоохранительные структуры продолжают фиксировать попытки боевиков использовать миграционные потоки для проникновения в Евросоюз.

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