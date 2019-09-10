В ЕС признают, что с потоками мигрантов в Европу могут проникнуть боевики

Полицейское агентство Европол сообщило, что европейские правоохранительные структуры продолжают фиксировать попытки боевиков использовать миграционные потоки для проникновения в Евросоюз.

«Давление на ЕС со стороны миграционных потоков стабилизировалось в 2018 году, но продолжающееся использование маршрутов контрабанды, главным образом через Западное Средиземноморье и западные балканские страны, по-прежнему вызывает озабоченность с точки зрения борьбы с терроризмом», — приводит РИА Новости сообщение Европола.

Отмечается, что использование миграционного потока в террористическом контексте «наблюдается, но оно не считается систематическим».

Ранее представитель Еврокомиссии Наташа Берто заявила, что Европейский союз выделил Турции €5,6 млрд на борьбу с миграционным кризисом.