При взрывах на «Октоберфесте» в Калифорнии пострадали четыре человека

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Взрывы произошли во время празднования «Октоберфеста» в калифорнийском городе Хантингтон-Бич. По предварительным данным, пострадали четыре человека, в том числе двое пожарных.
При взрывах на «Октоберфесте» в Калифорнии пострадали четыре человека
  • © Ed Crisostomo
  • globallookpress.com

Как пишет NBC, до инцидента в пожарную службу поступил звонок, после чего спасатели отправились на место возможного возгорания трансформатора. Телеканал отмечает, что после этого произошло по меньшей мере три взрыва.

В сентябре сотрудник пожарной службы погиб в американском городе Фармингтон в результате взрыва в центре для взрослых с ограниченными возможностями.

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