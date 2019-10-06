При взрывах на «Октоберфесте» в Калифорнии пострадали четыре человека
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Как пишет NBC, до инцидента в пожарную службу поступил звонок, после чего спасатели отправились на место возможного возгорания трансформатора. Телеканал отмечает, что после этого произошло по меньшей мере три взрыва.
UPDATE: It appears there were multiple explosions in Huntington Beach at the Old World Village's Oktoberfest celebrations. https://t.co/crJ0SyJZgS (via @kylen1972) pic.twitter.com/cpNjubCNOH— NBC Los Angeles (@NBCLA) October 6, 2019
В сентябре сотрудник пожарной службы погиб в американском городе Фармингтон в результате взрыва в центре для взрослых с ограниченными возможностями.