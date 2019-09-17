Один человек погиб в результате взрыва в США

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Один сотрудник пожарной службы погиб в американском городе Фармингтон в результате взрыва в Центре для взрослых с ограниченными возможностями.

Об этом сообщает NBC.

Уточняется, что ещё шесть человек пострадали в ходе инцидента.

Как указывает телекомпания, сотрудники пожарной службы города приехали обследовать данное здание, так как в диспетчерскую поступило сообщение о запахе газа в нём. Взрыв произошёл во время осмотра помещения.

Отмечается, что четверо из шести пострадавших также являются сотрудниками пожарной службы.

Здание Центра в результате взрыва было полностью разрушено, а располагающиеся возле него дома получили повреждения.

Ранее в торговом центре Fountains Plaza американского города Плантейшн произошёл взрыв. Здание ТЦ частично разрушилось, его обломки разлетелись в радиусе нескольких десятков метров.

Подробнее — в материале RT.

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