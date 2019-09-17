Один человек погиб в результате взрыва в США
Об этом сообщает NBC.
Уточняется, что ещё шесть человек пострадали в ходе инцидента.
Как указывает телекомпания, сотрудники пожарной службы города приехали обследовать данное здание, так как в диспетчерскую поступило сообщение о запахе газа в нём. Взрыв произошёл во время осмотра помещения.
Отмечается, что четверо из шести пострадавших также являются сотрудниками пожарной службы.
Здание Центра в результате взрыва было полностью разрушено, а располагающиеся возле него дома получили повреждения.
Ранее в торговом центре Fountains Plaza американского города Плантейшн произошёл взрыв. Здание ТЦ частично разрушилось, его обломки разлетелись в радиусе нескольких десятков метров.
Подробнее — в материале RT.