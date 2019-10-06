В Испании заявили о смене ролей России и США в мировой политике

Бывший министр иностранных дел Испании Ана Паласио заявила о смене глобальных ролей России и США. По её словам, Москва перестала быть «разрушающим фактором в международных отношениях», в то время как Вашингтон двигается «в обратном от мирового лидерства направлении».

Такие заявления экс-глава МИД Испании сделала в интервью изданию Project Syndicate.

По словам Паласио, последние месяцы подчеркнули нестабильность международного порядка в мире. В связи с этим три основных мировых игрока — Европа, Россия и США — меняются своими глобальными ролями.

Россия, по её мнению, перестала быть «деструктивной силой» и теперь рассматривается как «стратег». В то время как США двигаются в обратном направлении.

В качестве примера возрастающей роли России в мире дипломат привела ситуацию с атакой на НПЗ в Саудовской Аравии. Президент США Дональд Трамп высказывал воинственные угрозы и ввёл новые санкции, Россия же, напротив, выступила «в качестве гаранта региональной стабильности».

При этом Паласио назвала Европу «системным координатором», который играет важную роль, к примеру, в разрешении конфликта на Украине.

Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что состояние отношений между США и Россией имеет решающее значение в некоторых странах, например в Сирии.