В Испании заявили о смене ролей России и США в мировой политике
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Такие заявления экс-глава МИД Испании сделала в интервью изданию Project Syndicate.
По словам Паласио, последние месяцы подчеркнули нестабильность международного порядка в мире. В связи с этим три основных мировых игрока — Европа, Россия и США — меняются своими глобальными ролями.
Россия, по её мнению, перестала быть «деструктивной силой» и теперь рассматривается как «стратег». В то время как США двигаются в обратном направлении.
В качестве примера возрастающей роли России в мире дипломат привела ситуацию с атакой на НПЗ в Саудовской Аравии. Президент США Дональд Трамп высказывал воинственные угрозы и ввёл новые санкции, Россия же, напротив, выступила «в качестве гаранта региональной стабильности».
При этом Паласио назвала Европу «системным координатором», который играет важную роль, к примеру, в разрешении конфликта на Украине.
Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что состояние отношений между США и Россией имеет решающее значение в некоторых странах, например в Сирии.