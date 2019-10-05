В Венесуэле надеются привлечь больше инвестиций из России

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Вице-президент Венесуэлы по вопросам экономики и финансов Тарек Эль-Айссами в ходе встречи с вице-премьером России Юрием Борисовым заявил, что Каракас надеется привлечь больше инвестиций из России.
В Венесуэле надеются привлечь больше инвестиций из России
  • Reuters

«Сейчас наши договорённости воплощаются в крупнейшие проекты в энергетической сфере, в инвестиции России в венесуэльскую экономику», — цитирует РИА Новости Эль-Айссами.

По его словам, «за последние восемь месяцев объём торговли вырос на 10%».

«Мы надеемся, что выработаем конкретные решения по монетизации нашей нефти, надеемся создать новые партнёрские отношения с российскими компаниями, надеемся привлечь больше инвестиций из России и больше компаний», — добавил Эль-Айссами.

Ранее сообщалось, что Юрий Борисов прибыл в Каракас.

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