В Венесуэле надеются привлечь больше инвестиций из России
- Reuters
«Сейчас наши договорённости воплощаются в крупнейшие проекты в энергетической сфере, в инвестиции России в венесуэльскую экономику», — цитирует РИА Новости Эль-Айссами.
По его словам, «за последние восемь месяцев объём торговли вырос на 10%».
«Мы надеемся, что выработаем конкретные решения по монетизации нашей нефти, надеемся создать новые партнёрские отношения с российскими компаниями, надеемся привлечь больше инвестиций из России и больше компаний», — добавил Эль-Айссами.
Ранее сообщалось, что Юрий Борисов прибыл в Каракас.