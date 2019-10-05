Борисов рассказал об объёмах товарооборота между Россией и Венесуэлой
- РИА Новости
Он отметил, что Венесуэла является важным торговым партнёром России.
«По данным российской статистики, по итогам 2018 года товарооборот между двумя странами увеличился по сравнению с 2017 годом на 24,7% и составил $85,3 млн», — цитирует РИА Новости Борисова.
По его словам, «в нынешнем году тенденция к росту показателей взаимной торговли сохраняется».
«При сохранении текущей положительной динамики в качестве реальной задачи рассматриваю выведение товарооборота на уровень не менее $150 млн», — добавил вице-премьер.
Ранее сообщалось, что Борисов прибыл в Каракас.