Борисов рассказал об объёмах товарооборота между Россией и Венесуэлой

Вице-премьер России Юрий Борисов в рамках встречи сопредседателей российско-венесуэльской межправительственной комиссии рассказал об объёмах товарооборота между двумя странами.

Он отметил, что Венесуэла является важным торговым партнёром России.

«По данным российской статистики, по итогам 2018 года товарооборот между двумя странами увеличился по сравнению с 2017 годом на 24,7% и составил $85,3 млн», — цитирует РИА Новости Борисова.

По его словам, «в нынешнем году тенденция к росту показателей взаимной торговли сохраняется».

«При сохранении текущей положительной динамики в качестве реальной задачи рассматриваю выведение товарооборота на уровень не менее $150 млн», — добавил вице-премьер.

Ранее сообщалось, что Борисов прибыл в Каракас.