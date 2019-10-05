Медведев рассказал о встрече с Раулем Кастро

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал в эфире телеканала «Россия 1» об отношении первого секретаря ЦК Коммунистической партии Кубы Рауля Кастро к американским санкциям.
Медведев рассказал о встрече с Раулем Кастро
  • РИА Новости

Текст интервью опубликован на сайте правительства России.

«Да, я с ним (Раулем Кастро. — RT) встречался. Он настроен очень позитивно, он об этом говорит с усмешкой. Он говорит: «Это какие-то непонятные, детские решения», — заявил Медведев.

По словам российского премьера, Кастро «на это смотрит абсолютно спокойно».

Ранее США внесли в санкционные списки Кастро и его семью за причастность к нарушению прав человека.

Глава кубинского МИД Бруно Родригес Паррилья заявил, что Куба осуждает эти санкции США.

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