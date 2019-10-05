Медведев рассказал о встрече с Раулем Кастро
- РИА Новости
Текст интервью опубликован на сайте правительства России.
«Да, я с ним (Раулем Кастро. — RT) встречался. Он настроен очень позитивно, он об этом говорит с усмешкой. Он говорит: «Это какие-то непонятные, детские решения», — заявил Медведев.
По словам российского премьера, Кастро «на это смотрит абсолютно спокойно».
Ранее США внесли в санкционные списки Кастро и его семью за причастность к нарушению прав человека.
Глава кубинского МИД Бруно Родригес Паррилья заявил, что Куба осуждает эти санкции США.