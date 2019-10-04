Политолог объяснил намерение Трампа ввести безвизовый режим с Польшей

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк прокомментировал RT заявление американского президента Дональда Трампа о том, что Соединённые Штаты скоро отменят визы для граждан Польши.

Эксперт заявил, что США «выстраивают альтернативные варианты взаимодействия со странами ЕС отдельно» в условиях кризиса отношений США и Европы.

«Польша после брексита претендует на то, чтобы стать четвёртой страной по значимости, влиянию в ЕС. Более того, Польша активно взаимодействует с США в рамках НАТО, а именно увеличивает свой военный, оборонный бюджет, расширяет военную инфраструктуру», — пояснил Данюк.

По его словам, такие «особые отношения» между двумя странами позволяют Польше лоббировать свои интересы внутри США.

Политолог также напомнил о польской диаспоре в США, которая способна оказывать значительное влияние на политику Соединённых Штатов.

«Несмотря на небольшую численность, польская диаспора в США достаточно развита. Это крупный игрок, который может лоббировать свои интересы на самых разных уровнях: и на законодательном уровне через конгресс, и на исполнительном через администрацию президента, и через самого президента», — считает Данюк.

Он подчеркнул, что США ничего не теряют от отмены виз для граждан Польши.

«Отмена виз вряд ли приведёт к тому, что большое количество поляков ринется на территорию США, чтобы там остаться и работать нелегально... Подобного рода ответным жестом он демонстрирует свою лояльность, расположение к Варшаве — напрямую, минуя посредников в Брюсселе, Париже и Берлине», — заключил эксперт.

Ранее Трамп рассказал журналистам «о полной отмене виз» для граждан Польши.