Политолог объяснил намерение Трампа ввести безвизовый режим с Польшей
- Reuters
Эксперт заявил, что США «выстраивают альтернативные варианты взаимодействия со странами ЕС отдельно» в условиях кризиса отношений США и Европы.
«Польша после брексита претендует на то, чтобы стать четвёртой страной по значимости, влиянию в ЕС. Более того, Польша активно взаимодействует с США в рамках НАТО, а именно увеличивает свой военный, оборонный бюджет, расширяет военную инфраструктуру», — пояснил Данюк.
По его словам, такие «особые отношения» между двумя странами позволяют Польше лоббировать свои интересы внутри США.
Политолог также напомнил о польской диаспоре в США, которая способна оказывать значительное влияние на политику Соединённых Штатов.
«Несмотря на небольшую численность, польская диаспора в США достаточно развита. Это крупный игрок, который может лоббировать свои интересы на самых разных уровнях: и на законодательном уровне через конгресс, и на исполнительном через администрацию президента, и через самого президента», — считает Данюк.
Он подчеркнул, что США ничего не теряют от отмены виз для граждан Польши.
«Отмена виз вряд ли приведёт к тому, что большое количество поляков ринется на территорию США, чтобы там остаться и работать нелегально... Подобного рода ответным жестом он демонстрирует свою лояльность, расположение к Варшаве — напрямую, минуя посредников в Брюсселе, Париже и Берлине», — заключил эксперт.
Ранее Трамп рассказал журналистам «о полной отмене виз» для граждан Польши.