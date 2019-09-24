Дуда не исключил введения безвизового режима с США до конца года
«Если удастся реализовать процедуру (введения безвизового режима с США. — RT) в меру быстро, то, может, на Рождество», — приводит РИА Новости слова польского лидера.
Ранее посол США в Польше Джорджетт Мосбахер заявила о намерении введения безвизового режима между Польшей и Соединёнными Штатами в 2020 году.
Данная тема обсуждалась в ходе встречи президентов США и Польши Дональда Трампа и Анджея Дуды в 2018 году. Американский лидер отметил, что Вашингтон рассматривает этот вопрос.