Дуда не исключил введения безвизового режима с США до конца года

Короткая ссылка
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что введение безвизового режима с США может состояться до конца 2019 года. По его мнению, Вашингтон может отменить американские визы для поляков к Рождеству.

«Если удастся реализовать процедуру (введения безвизового режима с США. — RT) в меру быстро, то, может, на Рождество», — приводит РИА Новости слова польского лидера.

Ранее посол США в Польше Джорджетт Мосбахер заявила о намерении введения безвизового режима между Польшей и Соединёнными Штатами в 2020 году.

Данная тема обсуждалась в ходе встречи президентов США и Польши Дональда Трампа и Анджея Дуды в 2018 году. Американский лидер отметил, что Вашингтон рассматривает этот вопрос.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить