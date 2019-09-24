Дуда не исключил введения безвизового режима с США до конца года

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что введение безвизового режима с США может состояться до конца 2019 года. По его мнению, Вашингтон может отменить американские визы для поляков к Рождеству.

«Если удастся реализовать процедуру (введения безвизового режима с США. — RT) в меру быстро, то, может, на Рождество», — приводит РИА Новости слова польского лидера.

Ранее посол США в Польше Джорджетт Мосбахер заявила о намерении введения безвизового режима между Польшей и Соединёнными Штатами в 2020 году.

Данная тема обсуждалась в ходе встречи президентов США и Польши Дональда Трампа и Анджея Дуды в 2018 году. Американский лидер отметил, что Вашингтон рассматривает этот вопрос.