Абэ оценил возможности российско-японских отношений

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Премьер-министр Синдзо Абэ, выступая в парламенте, оценил перспективу в российско-японских отношениях.
Абэ оценил возможности российско-японских отношений
  • Reuters

«Разрешив территориальную проблему, мы заключим мирный договор. Опираясь на советско-японскую Совместную декларацию 1956 года, мы продвинем переговоры на новый уровень и откроем огромные возможности в японо-российских отношениях», — приводит ТАСС слова Абэ.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Москве сожалеют, что Россия и Япония пока не вышли на решение ряда важных проблем, но отмечают позитивное развитие отношений между двумя странами.

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