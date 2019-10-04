Абэ оценил возможности российско-японских отношений

Премьер-министр Синдзо Абэ, выступая в парламенте, оценил перспективу в российско-японских отношениях.

«Разрешив территориальную проблему, мы заключим мирный договор. Опираясь на советско-японскую Совместную декларацию 1956 года, мы продвинем переговоры на новый уровень и откроем огромные возможности в японо-российских отношениях», — приводит ТАСС слова Абэ.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Москве сожалеют, что Россия и Япония пока не вышли на решение ряда важных проблем, но отмечают позитивное развитие отношений между двумя странами.