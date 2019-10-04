Актёра Джеймса Франко обвинили в сексуальных домогательствах

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Американского актёра Джеймса Франко, а также его коллег по школе актёрского мастерства обвинили в сексуальных домогательствах.

Об этом сообщает The New York Times.

Отмечается, что с соответствующими обвинениями выступили две ученицы данной школы. Их иск о домогательствах был подан в суд округа Лос-Анджелес. 

По словам женщин, они пришли на курсы, чтобы развить свои навыки и продвинуться по карьерной лестнице, однако вместо этого актёр и сотрудники школы склонили их к участию в прослушиваниях и киносъёмках сексуального характера, обещая им роли в фильмах, которые так и не были запущены в производство.

Ранее американского актёра Роберта Де Ниро обвинили в половой дискриминации.

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