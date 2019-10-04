Три человека пострадали в результате стрельбы в Вашингтоне

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Три человека получили ранения в результате стрельбы в жилом доме Вашингтоне.

Об этом сообщает ABC.

Уточняется, что двое пострадавших находятся в критическом состоянии.

Как указывает телеканал, ссылаясь на полицию, стрелок заперся в своей квартире. В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов пытаются заставить его сдаться.

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы во дворе жилого комплекса возле станции метро в Вашингтоне были ранены шесть человек. Один из них скончался, пятеро были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

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