Эксперт по этикету прокомментировала действия Трампа на встрече с президентом Финляндии

Президент Национальной ассоциации по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова в беседе с ФАН прокомментировала действия президента США Дональда Трампа, который во время общения с прессой положил руку на колено финского коллеги Саули Ниинистё.

«Дональд Трамп известен тем, что он часто пытается нарушить границы личного пространства другого человека», — заявила Холгова.

Как отметила эксперт, если говорить про британскую королеву Елизавету II, то она может дотронуться до собеседника, но, даже если она его обняла, нельзя отвечать ей тем же — таковы правила.

«То же самое получается с Трампом», — полагает Холгова.

Ранее она оценила наряд супруги президента Украины Елены Зеленской, в котором та пришла на ежегодный обед первых леди Fashion 4 Development в Нью-Йорке (брючный костюм-тройка с жилеткой на голое тело).

Эксперт моды, стилист и дизайнер Влад Лисовец в беседе с URA.RU выразил мнение, что образ первой леди получился очень элегантным и свежим.